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Назван самый дорогой спортивный клуб мира 

ТК «Звезда» + ещё 15 22 минуты назад
Фото: Andrew DiebIcon Sportswire Globallookpress
Эксперты журнала Forbes составили свой фирменный ежегодный рейтинг, оценив победителя в пять миллиардов долларов.
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. На первом месте расположилась команда «Даллас Ковбойс», выступающая в американском футболе. Ее стоимость оценивается в рекордные пять миллиардов долларов.
Второе место досталось бейсбольной команде «Нью-Йорк Янкис» (4,6 миллиарда долларов). За ним с небольшим отставанием расположился испанский футбольный клуб «Реал» (4,24 миллиарда долларов).
В пятерку лучших также вошли испанский футбольный клуб «Барселона» (4,04 миллиарда долларов) и американская бейсбольная команда «Нью-Йорк Никс» (4 миллиарда долларов).
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Футбол , Реал , Forbes
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