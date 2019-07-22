Футболист спрыгнул со скалы с шестилетней дочерью и попал под шквал критики

Квотербэк «Нью Ингленд Пэтриотс» Том Брэди столкнулся с критикой после того, как опубликовал в своем Instagram совместный прыжок с обрыва с шестилетней дочерью.

Пользователи социальной сети осудили поступок спортсмена.

«Если Виви и станет олимпийской чемпионкой, то точно не в синхронных прыжках в воду. Но папа всегда даст ей высший бал!» — написал 41-летний спортсмен.

«Это безответственно. Вы рискуете собственным ребенком ради фото в Instagram», — написал mallenartist.

«Просто ужас. Пример того, как не стоит поступать со своим ребенком», — считает feedthewarrior.

«Извини, но мне не кажется это хорошей идеей. Твоя дочь могла серьезно пострадать», — написал gwenoverman.

За двое суток ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров. Некоторые пользователи призывают не критиковать Брэди.

Брэди провел всю свою карьеру в «Пэтриотс». Американец был выбран под шестым номером на драфте Национальной футбольной лиги (НФЛ) в 2000 году.