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Футболист спрыгнул со скалы с шестилетней дочерью и попал под шквал критики 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @tombrady
Квотербэк «Нью Ингленд Пэтриотс» Том Брэди столкнулся с критикой после того, как опубликовал в своем Instagram совместный прыжок с обрыва с шестилетней дочерью.
Пользователи социальной сети осудили поступок спортсмена.
«Если Виви и станет олимпийской чемпионкой, то точно не в синхронных прыжках в воду. Но папа всегда даст ей высший бал!» — написал 41-летний спортсмен.
«Это безответственно. Вы рискуете собственным ребенком ради фото в Instagram», — написал mallenartist.
«Просто ужас. Пример того, как не стоит поступать со своим ребенком», — считает feedthewarrior.
«Извини, но мне не кажется это хорошей идеей. Твоя дочь могла серьезно пострадать», — написал gwenoverman.
За двое суток ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров. Некоторые пользователи призывают не критиковать Брэди.
Брэди провел всю свою карьеру в «Пэтриотс». Американец был выбран под шестым номером на драфте Национальной футбольной лиги (НФЛ) в 2000 году.
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Футбол , Том Брэди
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