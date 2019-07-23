«Ювентус» готовит предложение по Неймару

Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

Как информирует источник, "бьянконери" хотят отдать за игрока сборной Бразилии не только внушительную сумму, но и двух игроков — хавбека Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибала. Однако "ПСЖ" не нужны другие игроки.

Футболист стал игроком парижан в 2017 году. Французский клуб купил форварда за рекордные €222 млн у каталонской "Барселоны". В минувшем сезоне игрок сыграв в 28 матчах на клубном уровне, сделав 13 голевых передач и оформив 23 гола.

Недавно бразилец объявил о желании вернуться в стан сине-гранатовых.