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«Ювентус» готовит предложение по Неймару 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Как информирует источник, "бьянконери" хотят отдать за игрока сборной Бразилии не только внушительную сумму, но и двух игроков — хавбека Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибала. Однако "ПСЖ" не нужны другие игроки.
Футболист стал игроком парижан в 2017 году. Французский клуб купил форварда за рекордные €222 млн у каталонской "Барселоны". В минувшем сезоне игрок сыграв в 28 матчах на клубном уровне, сделав 13 голевых передач и оформив 23 гола.
Недавно бразилец объявил о желании вернуться в стан сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" предлагает за Неймара и Гарета Бейла €90 млн
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