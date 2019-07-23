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Бэйл выдвинул условие «Реалу» 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Агент валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не станет рассматривать предложения об аренде. Об этом сообщает The Sun.
«Гарет — один из лучших футболистов на планете. Гарантирую, что он не уйдет в аренду», — заявил представитель 30-летнего валлийца. По его словам, Бэйл рассмотрит исключительно полноценный трансфер в другой клуб.
22 июля сообщалось, что в кандидатуре валлийца заинтересован клуб из Китая. «Реал» при этом готов отпустить Бэйла на правах свободного агента, так как испанцы не получили предложений о покупке игрока со стороны других клубов.
21 июля главный тренер мадридцев Зинедин Зидан подтвердил, что клуб намерен избавиться от полузащитника. Барнетт резко отреагировал на слова французского специалиста.
Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.
В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи.
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Футбол , Зинедин Зидан , Джонатан Барнетт , Гарет Бэйл , Реал
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