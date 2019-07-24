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«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе 

Вести.Ru + ещё 14 2 часа назад
Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик". Ранее предполагалось, что встреча будет проведена в Самаре.
Стадион в Оренбурге не смог пройти лицензирование РФС, поэтому южноуральцы должны были принимать соперников в Самаре. Однако матч с "Зенитом" оренбуржцы проведут в своем городе.
Спортивный директор российской премьер-лиги Виктор Пышкин подтвердил ТАСС, что "Оренбург" и "Зенит" сыграют на стадионе "Газовик". Но пока неизвестно, где оренбуржцы будут проводить остальные домашние встречи.
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Футбол , Видео , Виктор Пышкин , Зенит , РФС , ИТАР-ТАСС
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