Месси наказали дисквалификацией

Футболист Лионель Месси пропустит первый отборочный матч к очередному Чемпионату мира, сообщает Yahoo Sports. Причина в том, что нападающий сборной Аргентины в игре с Чили за третье место Кубка Америки получил красную карточку и был дисквалифицирован.

Месси был удалён с поля за конфликт с защитником чилийцев Гарри Меделем. На 37-й минуте матча футболисты столкнулись в штрафной сборной Чили в процессе борьбы за мяч: Месси, набегая, подтолкнул Меделя в спину, после чего чилиец попытался устроил потасовку. Спортсмены несколько раз столкнулись «грудь в грудь». В результате оба получили по красной карточке. В отсутствии Месси и Меделя на поле игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Аргентины. На награждении команды бронзовыми медалями аргентинский форвард раскритиковал судейство и назвал Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) «коррумпированной организацией».

В ответ на нелестные высказывания в свой адрес члены КОНМЕБОЛА приняли решение оштрафовать Месси на полторы тысячи долларов, дисквалифицировать его на ближайшую игру в составе национальной команды и настоятельно рекомендовали футболисту извиниться. Футболист раскаяться в своём поступке не пожелал.