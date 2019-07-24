«Реал» потерял Марко Ассенсио

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Ассенсио может пропустить весь следующий сезон. В матче Международного кубка чемпионов с лондонским "Арсеналом" футболист получил травму колена.

Ассенсио не смог покинуть поле самостоятельно, и его унесли на носилках. Предварительный диагноз — разрыв крестообразной связки. Если он подтвердится, то Марко предстоят операция и длительное восстановление. Скорее всего, он пропустит большую часть сезона.