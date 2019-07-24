Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом

24 июля футболист вышел на поле матча Международного кубка чемпионов английский "Арсенал" — "Реал", отметившись голом, но не реализовав свою попытку в серии пенальти. Встреча завершилась со счетом 2:2 и 3:2 по пенальти в пользу мадридцев.

"Гарет провел хороший матч, я рад за него. И за всех остальных тоже. Пока он с нами и продолжает работать. Что будет дальше — я не знаю. В этот раз он захотел выступать, в отличие от прошлых дней", — заявил наставник.

Зидан также отметил, что не общался с Бэйлом, однако ситуация с вингером пока не изменилась.

В составе "сливочных" валлиец выступает с 2013 году. Клуб приобрел его за €100 млн, на тот момент Бэйл стал самым дорогим футболистом мира.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Реала" отказался выступать в Греции.