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Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Susana Vera/Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу ситуации с крайним нападающим команды Гаретом Бэйлом, сообщает Goal.
24 июля футболист вышел на поле матча Международного кубка чемпионов английский "Арсенал" — "Реал", отметившись голом, но не реализовав свою попытку в серии пенальти. Встреча завершилась со счетом 2:2 и 3:2 по пенальти в пользу мадридцев.
"Гарет провел хороший матч, я рад за него. И за всех остальных тоже. Пока он с нами и продолжает работать. Что будет дальше — я не знаю. В этот раз он захотел выступать, в отличие от прошлых дней", — заявил наставник.
Зидан также отметил, что не общался с Бэйлом, однако ситуация с вингером пока не изменилась.
В составе "сливочных" валлиец выступает с 2013 году. Клуб приобрел его за €100 млн, на тот момент Бэйл стал самым дорогим футболистом мира.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Реала" отказался выступать в Греции.
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Футбол , Зинедин Зидан , Гарет Бэйл , Реал
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