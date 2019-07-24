Жену Погребняка затравили за визит в монастырь

На записи, опубликованной 23 июля, супруга спортсмена прогуливается по территории монастыря. При этом в качестве звукового сопровождения Погребняк выбрала песню, написанную на стихи Сергея Бехтеева, посвященных дочерям царя.

«Здесь ощущаешь особую атмосферу, чувствуешь глубину трагедии. Я до сих пор под впечатлением», — подписала ролик жена футболиста (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Пользователи неоднозначно отреагировали на своеобразный видеоотчёт. Так наибольшее количество лайков собрал комментарий, обличающий Погребняк в показном поведении.

«Малахова ещё надо было по звать снимать тебя как ты там ходишь. Цирк», — отметил пользователь под ником @shall___8.

«Место красивое, но, видимо, суть видео была не в этом», — добавили в комментариях.

«А нельзя было не позировать, в таких святых местах», — возмутились подписчики.

При этом большинство подписчиков подчёркивают, что Ганина яма действительно место с особой энергетикой.