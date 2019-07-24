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Роналду хочет видеть Неймара в «Ювентусе» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказал одобрение по поводу возмножного трансфера нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует El Mundo Deportivo.
По данным издания, португалец и бразилец в хороших отношениях. Роналду считает, что они могли бы отлично взаимодействовать на поле, а приход. Также по его мнению, Неймар сделает "Юве" более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.
27-летний форвард больше не хочет играть за команду Томаса Тухеля. Он хотел бы уйти, не портя отношения с руководством "ПСЖ". Ранее Неймар не полетел с "ПСЖ" в Германию на товарищеский матч с "Нюрнбергом". Позднее стало известно, что игрок отправится с клубом в тур по Китаю.
"Барселона" готова предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. "Ювентус" готов отдать за 27-летнего бразильца Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег.
В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Трансферная стоимось нападающего, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за каталонскую команду с 2013 по 2017 год, за этот период он сыграл 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.
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Футбол , Томас Тухель , Криштиану Роналду
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