Бэйл отказал китайцам

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался от предложения китайского «Цзянсу Сунин». Об этом с ссылкой на SINA Sport сообщает AS.

Китайская сторона была готова заплатить 30-летнему Бэйлу 34 миллиона евро за два сезона. «Реалу» за игрока предложили 22 миллиона евро. И клуб, и игрок отвергли предложение «Цзянсу Сунин».

23 июля агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что его клиент готов исключительно на полноценный трансфер. Он отметил, что Бэйл не покинет «Реал» на правах аренды.

22 июля сообщалось о готовности «королевского клуба» расторгнуть контракт с Бэйлом. По информации ESPN, Реал был готов отпустить валлийца, в случае, если бы тот принял предложение из Китая. Об интересе азиатских клубов стало известно 9 июля.

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи.

Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.