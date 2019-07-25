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Российский клуб проиграл в дебютном матче в еврокубках 

Lenta.ru + ещё 50 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в четверг, 25 июля, в Туле и завершилась со счетом 0:1. В составе гостей отличился полузащитник Дарио Фредерико на 45-й минуте игры.
Ответный матч пройдет 1 августа в Баку.
Для «Арсенала» этот матч стал дебютным в еврокубках. Клуб занял шестое место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы со второго раунда квалификации. В случае победы над «Нефтчи» туляки сыграют с израильским «Бней Йегудой».
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