Месси в ужасе: сколько Роналду берет за рекламу

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду возглавил список спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram. За один коммерческий пост пятикратный обладатель «Золотого мяча» может потребовать почти $1 млн Лидер «Барселоны» Лионель Месси оказался скромнее на $300 тысяч.

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь подтверждает звание самого популярного спортсмена мира. Интернет-портал Hopper, занимающийся аналитикой социальных сетей, выяснил, что у пятикратного обладателя «Золотого мяча» самая дорогая реклама в Instagram среди атлетов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 18 Июл 2019 в 8:44 PDT Согласно оценкам издания, один рекламный пост в аккаунте португальца обойдется потенциальному покупателю в $975 тыс.

По этому показателю он обогнал главную звезду бразильского футбола Неймара, а также нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Топ-лист с первой десяткой выглядит следующим образом:

Единственным представителем тенниса в топ-листе стала Серена Уильямс , а компанию ей среди женщин составила лишь боец и рестлер Ронда Роузи.

Однако точный заработок спортсменов в Instagram сложно оценить даже примерно, поскольку есть множество нюансов. Не уточняется, платят ли спонсоры Роналду и другим атлетам за рекламу отдельно или это уже входит в условия их контрактов. При этом ясно, что сумма за рекламный пост формируется из количества подписчиков.

Например, португальца в Instagram читают более 173 млн человек, тогда как у Неймара и Месси на 50 млн меньше. Между первой тройкой и остальными местами огромный разрыв — у Бекхэма, который располагается на четвертом месте, чуть более 55 млн фолловеров.

Интересно и то, что рекламируют спортсмены в социальных сетях примерно одно и тоже — производителей спортивной экипировки, электронику и собственные бизнес-проекты. Последнее преобладает практически у каждого.

У некоторых также встречается реклама модных брендов одежды и журналов, для которых они снимаются.

У Роналду большая часть монетизированных постов является рекламой собственной продукции — португалец основал компанию по производству нижнего белья и духов, а также гостиничный бизнес под брендом CR7.

Иначе говоря, это больше реклама собственной бизнес-империи, и не очень понятно, имеет ли он с этого дополнительную прибыль.

С другой стороны, чем больше у спортсмена подписчиков, тем реже там появляется реклама, поскольку приобрести ее становится все сложнее. Таким образом, в общей сложности Роналду может зарабатывать даже меньше, чем его конкуренты.

Аккаунт португальца насчитывает более 2600 публикаций, тогда как у того же Неймара 4500. Выходит, что бразилец в среднем продает рекламу чаще, хотя и дешевле.

У Месси, например, всего 485 публикаций, а львиная их доля — это фотографии, которые рассказывают об его личной жизни. Количество подписчиков и стоимость рекламы не всегда означает, что самый «дорогой» атлет зарабатывает больше всех. При желании любой пользователь может посчитать коммерческие посты, так как Instagram это указывает.

Любопытно и то, что рекламные записи у знаменитостей чаще появляются в разделе «сториз», чем в обычной ленте.

Это может быть связано с тем, что реклама в «сториз» дешевле, однако Hopper на этот счет ничего не уточняет. Плюс такого поста связан с тем, что он не затеряется в ленте подписчика, минус — не все пользователи смотрят «сториз». Однако у все большего количества звезд реклама перекочевала именно в этот раздел.

Интересной тенденцией остается рост популярности аккаунтов спортсменов, которые регулярно становятся героями хроники.

На количестве подписчиков Роналду и Неймара, например, никак не сказались в негативном смысле громкие обвинения в изнасилованиях. Соответственно стоимость рекламы в соцсетях, скорее всего, осталась на прежнем уровне.

Хотя, возможно, какие-то бренды просто не стали предлагать футболистам сотрудничество, но узнать это достоверно не представляется возможным.

Если касаться других трендов, то может вызывать определенные вопросы нахождение в рейтинге атлетов, которые уже завершили профессиональную карьеру.

Флойд Мейвезер, Бекхэм, Роналдиньо закончили давно, но остаются востребованными благодаря своим былым заслугам. В общем же можно смело говорить о том, что актуальные спортивные заслуги и популярность в Instagram не находятся в жесткой зависимости друг от друга, поскольку зачастую социальные сети показывают шкалу известности атлета за пределами его профессии.