Защитник «Ливерпуля» выбыл на длительный срок

28-летний футболист, игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Натаниэл Клайн пропустит шесть месяцев из-за травмы крестообразных связок, сообщает портал ESPN.

По информации издания, восстановление футболиста займет около полугода. Медицинский штаб "мерсисайдцев" заявил, что это наименее тяжелая травма из тех возможных вариантов, когда повреждение касается крестообразных связок. На данный момент игрок покинул расположении команды для прохождения реабилитации.

Столкновение произошло во время товарищеского матча с дортмундской "Боруссией".