Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Ливерпуля» выбыл на длительный срок 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
28-летний футболист, игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Натаниэл Клайн пропустит шесть месяцев из-за травмы крестообразных связок, сообщает портал ESPN.
По информации издания, восстановление футболиста займет около полугода. Медицинский штаб "мерсисайдцев" заявил, что это наименее тяжелая травма из тех возможных вариантов, когда повреждение касается крестообразных связок. На данный момент игрок покинул расположении команды для прохождения реабилитации.
Столкновение произошло во время товарищеского матча с дортмундской "Боруссией".
Ранее сообщалось, что защитник английский "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк оценил свои шансы получить "Золотой мяч".
Газета.Ru: последние новости
Бэйл не будет переезжать в Китай В России зарегистрирован футбольный клуб "Газмяс" Роналду одобрил трансфер Неймара в "Ювентус"
Футбол , Ван Дейк , Натаниэл Клайн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» устроит распродажу
Бэйл отказал китайцам
Как Медведева и Загитова разоряют Японию
Роналду хочет видеть Неймара в «Ювентусе»
В России зарегистрирована команда «Газмяс»
Видео
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение