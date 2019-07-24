Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России зарегистрирована команда «Газмяс» 

SovSport.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
На сайте Профессиональной футбольной лиге появился профиль команды Газмяс. На данный момент известно, что команда будет представлять Москву.
Газмяс вымышленная команда из популярного юмористического шоу Наша Russia с телеканала ТНТ. По сюжету, команда постоянно проигрывает матчи, а их тренер в исполнении Михаила Галустяна находил все возможные способы для исправления ситуации от подкупа судей до избиения игроков.
Сами авторы передачи говорили, что название придумано из слияния слов Газ (намек на спонсора Зенита) и Мясо (жаргонное название Спартака).
SovSport.Ru: последние новости
Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022 Спортивный директор РПЛ: «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем стадионе Агент: Поговорим об уходе Бэйла, если он найдет то, что ему нравится
Футбол , Михаил Галустян , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трансфер Гризманна в «Барселону» могут заблокировать
Ласицкене выиграла чемпионат России
Гвоздик готов заплатить за бой Киркорова и Леонтьева
Защитник сборной России может перейти в «Истанбул»
Болельщики организовали сбор средств для семьи Дадашева
Видео
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение