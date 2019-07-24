В России зарегистрирована команда «Газмяс» 

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Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022

Спортивный директор РПЛ: «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем стадионе

Агент: Поговорим об уходе Бэйла, если он найдет то, что ему нравится