В России зарегистрирована команда «Газмяс» 

На сайте Профессиональной футбольной лиге появился профиль команды Газмяс. На данный момент известно, что команда будет представлять Москву.
Газмяс вымышленная команда из популярного юмористического шоу Наша Russia с телеканала ТНТ. По сюжету, команда постоянно проигрывает матчи, а их тренер в исполнении Михаила Галустяна находил все возможные способы для исправления ситуации от подкупа судей до избиения игроков.
Сами авторы передачи говорили, что название придумано из слияния слов Газ (намек на спонсора Зенита) и Мясо (жаргонное название Спартака).