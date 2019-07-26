«Чемпионство для нас нереально»

Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) все ближе. Подготовка клубов к чемпионату выходит на финишную прямую, до закрытия трансферного окна остается всего две недели. Но с личным составом у грандов британского футбола все еще наблюдаются большие проблемы. О том в каком состоянии подходят к сезону « Манчестер Юнайтед », «Челси» и «Манчестер Сити» — в материале «Ленты.ру».

За последние шесть лет «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы почти миллиард евро. При этом за тот же период команда ни разу не добиралась до чемпионства в АПЛ, а наивысшим достижением стала победа в Лиге Европы в сезоне-2016/17. Ушла стабильность на тренерском мостике — в 2013-м команду покинул легендарный сэр Алекс Фергюсон — вместе с ней пропали и внятные результаты. Тренерская чехарда в футболе редко приводит к чему-то хорошему.

Никакой ошибки — именно Погба, лучший бомбардир и ассистент клуба по системе «гол плюс пас» в минувшем сезоне (на счету хавбека 13 забитых мячей и 9 результативных передач), по сути держит в заложниках руководство и партнеров. Мыльная опера с уходом француза тянется так долго, что хочется, чтобы над ее сценарием поработал старина Джордж Мартин . Болельщиков МЮ такой поворот событий, конечно, опечалит, но в целом пойдет на пользу всем.

Впервые о желании покинуть «Юнайтед» Погба заявил еще в начале весны, когда на должность главного тренера мадридского «Реала» вернулся его титулованный соотечественник Зинедин Зидан . Поль ставил руководству манкунианцев ультиматумы (хотел самую большую зарплату в команде), публично высказывал желание покинуть клуб, принимал участие в набивших оскомину челленджах. В общем, делал все, чтобы его отпустили с миром. Но боссы МЮ оказались крепкими орешками. Они просят за скандалиста 200 миллионов евро. Зидан настаивает на покупке, руководство «Реала» терзают вполне объяснимые сомнения. Из гонки за Погба не выключается и «Ювентус» — туринцы очень боятся разочаровать Криштиану Роналду и собирают для португальца боеспособную банду. «Эта история еще не окончена», — обещает агент француза Мино Райола. «Пожалуйста, хватит», — могли бы ответить ему фанаты «Юнайтед».

В случае ухода Погба в полузащите МЮ образуется огромная дыра, которую вряд ли удастся залатать до конца текущего трансферного окна. При этом одну проблемную позицию «красным дьяволам» закрыть все же удалось — на фланг обороны пришел 21-летний Аарон Ван-Биссака, купленный у «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро. С молодым игроком связаны большие надежды — в прошлом сезоне он вошел в тройку лучших игроков АПЛ по количеству успешных отборов и в перспективе способен стать одним из лидеров команды. Надеются в Манчестере и на переход другого защитника, но более именитого: Гарри Магуайр из «Лестер Сити» давно на карандаше у скаутов МЮ.

Впрочем, несмотря на пополнение обоймы, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер не питает иллюзий относительно шансов команды на победу в АПЛ в ближайшее время.

«Бороться за чемпионство в следующем сезоне для нас нереально», — резюмирует он.

Возвращение легенды или кот в мешке?

Другим английским грандом, оказавшимся в непростом положении в нынешнем межсезонье, стал лондонский «Челси». В феврале 2019-го Международная федерация футбола признала «аристократов» виновными в нарушении правил переходов несовершеннолетних игроков (если коротко: нельзя покупать иностранных футболистов моложе 18 лет) и наложила на клуб запрет на трансферы на два ближайших трансферных окна (летнее 2019-го и зимнее 2020-го).

Трансферный бан — не единственная проблема синих. По окончании сезона с поста главного тренера команды ушел Маурицио Сарри. Итальянский специалист хоть и продемонстрировал вполне достойные результаты в первый год в Англии —третье место в АПЛ, победа в Лиге Европы, выход в финал Кубка лиги — но все равно вернулся на Апеннины. О «пользе» частых тренерских перестановок можно спросить у руководства МЮ.

На место Сарри пришел Фрэнк Лэмпард . С одной стороны — легенда и многолетний капитан «Челси» в бытность игроком, с другой — кот в мешке в роли тренера. Конечно, Лэмпард имеет целый год опыта работы в Чемпионшипе (там он руководил «Дерби Каунти», но поможет ли ему это в Лондоне — неизвестно.

Жизнь Лэмпарда заметно осложнит уход главной звезды «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал». Бельгиец выдал очередной сезон на топ-уровне и ушел-таки на повышение (даже игроки «Челси» об этом мечтают, представьте себе). Впрочем, в полузащите у лондонцев все более-менее в порядке, но потеря бельгийца ударит в большей степени по атакующему потенциалу команды.

Проблемы чемпиона

Кто почти не испытывает проблем, так это действующий чемпион «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы не только сохранила всех ключевых исполнителей, но и точечно усилилась. В частности, клуб приобрел у мадридского «Атлетико» полузащитника Родри. 23-летний опорник обошелся горожанам в солидные 70 миллионов евро, но он точно стоит того — сложно представить себе игрока, более подходящего под тренерский стиль Гвардиолы.

Единственной проблемной зоной (да и то с натяжкой) можно назвать оборону «горожан». Небольшие трудности, во многом связанные с травматичностью игроков, есть в центральной зоне. Под вопросом кандидатура левого защитника, что не может не беспокоить используемого на этой позиции украинца Александра Зинченко

Вообще, в «Сити» настолько много классных исполнителей, что для баланса от парочки лучше бы избавиться. От кого конкретно? Да хотя бы от центрального защитника Бенджамина Менди! Летом 2017 года он стал самым дорогим игроком своей позиции в мире — «горожане» заплатили за него «Монако» 52 миллиона евро. Однако из-за травм Менди провел за новый клуб только 17 матчей. И это за два года!

Еще один кандидат на уход — молодой немецкий вингер Лерой Сане. 23-летний футболист считается одним из самых перспективных игроков в мире, но ему попросту не находится места в напичканном звездами планетарного масштаба составе «Сити». Заинтересованность в его услугах уже выразили мюнхенская «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен».

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