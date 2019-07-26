Жена футболиста Мамаева продаёт Gelandewagen мужа

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии.

Об этом Алана Мамаева сообщила в Instagram. В сторис она опубликована фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся.

Ранее футболист заявил, что даже будучи в заключении, он зарабатывает деньги. По его словам, за работу в швейном цеху колонии он получает ежемесячно он получает ежемесячно 11 280 рублей, писал News.ru.