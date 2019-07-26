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Жена футболиста Мамаева продаёт Gelandewagen мужа 

News.ru + ещё 14 5 часов назад
Фото: alana_mamaeva/instagram.com
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии.
Об этом Алана Мамаева сообщила в Instagram. В сторис она опубликована фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся.
Ранее футболист заявил, что даже будучи в заключении, он зарабатывает деньги. По его словам, за работу в швейном цеху колонии он получает ежемесячно он получает ежемесячно 11 280 рублей, писал News.ru.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Футбол , Павел Мамаев , Алана Мамаева , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг
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