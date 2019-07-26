Гвардиола оценивает Фодена выше Месси

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал имя самого талантливого игрока, которого он когда-либо видел, передает The Sun.

По словам наставника, таким футболистом является 19-летний полузащитник "Ман Сити" Фил Фоден

Под руководством Гвардиолы выступал и другой известный футболист — аргентинский полузащитник Лионель Месси . Однако его он самым талантливым не считает.

"Фил — самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел. Однако у него есть одна проблема — иногда тренер не ставит его в стартовый состав. Я считаю, что он заслуживает всех минут, но получить их нелегко, учитывая то, с кем он конкурирует. Он работает невероятно. Он знает, что я здесь, чтобы помочь ему", — заявил наставник.

В минувшем сезоне Фоден сыграл в 26 матчах за "горожан", отметившись семью забитыми мячами и сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гвардиола считает убийственным график матчей "Манчестер Сити".