«Спартак» почтил память легендарного футболиста Черенкова

25 июля ему могло бы исполниться 60 лет.

"Этого уникального игрока помнят не только за титулы и медали. В первую очередь, его помнят за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола. За остроумные и изящные передачи. За элегантные финты. За не поддающиеся логике вратарей точные удары. За спартаковский футбол, который он символизировал", — говорится в заявлении клуба.

Также сообщается, что в составе красно-белых Черенков провел 494 матча, что является рекордом клуба.

Футболист ушел из жизни 4 октября 2014 года.

Ранее сообщалось, что Гастон Перейро перейдет в "Спартак" уже 25 июля.