Московский "Спартак" почтил память бывшего футболиста команды Федора Черенкова, сообщает официальный сайт клуба.
25 июля ему могло бы исполниться 60 лет.
"Этого уникального игрока помнят не только за титулы и медали. В первую очередь, его помнят за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола. За остроумные и изящные передачи. За элегантные финты. За не поддающиеся логике вратарей точные удары. За спартаковский футбол, который он символизировал", — говорится в заявлении клуба.
Также сообщается, что в составе красно-белых Черенков провел 494 матча, что является рекордом клуба.
Футболист ушел из жизни 4 октября 2014 года.
Ранее сообщалось, что Гастон Перейро перейдет в "Спартак" уже 25 июля.