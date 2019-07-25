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«Спартак» почтил память легендарного футболиста Черенкова 

Газета.Ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" почтил память бывшего футболиста команды Федора Черенкова, сообщает официальный сайт клуба.
25 июля ему могло бы исполниться 60 лет.
"Этого уникального игрока помнят не только за титулы и медали. В первую очередь, его помнят за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола. За остроумные и изящные передачи. За элегантные финты. За не поддающиеся логике вратарей точные удары. За спартаковский футбол, который он символизировал", — говорится в заявлении клуба.
Также сообщается, что в составе красно-белых Черенков провел 494 матча, что является рекордом клуба.
Футболист ушел из жизни 4 октября 2014 года.
Ранее сообщалось, что Гастон Перейро перейдет в "Спартак" уже 25 июля.
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Футбол , Федор Черенков , Спартак
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