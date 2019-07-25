Бывший игрок «Спартака» перешёл в «Верону» 

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти, покинувший московский футбольный клуб «Спартак», стал игроком итальянской «Вероны».
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на два года.
Боккетти перешёл в московскую команду в 2013 году. В составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Действующий контракт истекал по окончании сезона-2019/20. Он провёл за москвичей 115 матчей и забил пять мячей.
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