Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси назвали лучшим игроком всех времен 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: GolazoFootbal
Известный в прошлом уругвайский футболист Альваро Рекоба поделился мнением о нападающем сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеле Месси, передает Perform.
Рекоба отметил, что считает Месси лучшим игроком всех времен.
"Многие говорят о Марадоне и Пеле, но Лео был лучшим в течение последних пятнадцати лет. Его упрекают в том, что он так и не ушел из "Барселоны". Но если вы сравните их прошлый состав с нынешним, то увидите, что все изменилось. Месси — это феномен. К тому же он очень скромный парень.
Если говорить об их соперничестве с Роналду, я думаю, сравнение уместно, так как они играют в одну футбольную эпоху. Но если бы у меня был выбор, я бы предпочел посмотреть матч с Месси, а не с Криштиану", — заявил уругваец.
Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить на шесть месяцев.
Газета.Ru: последние новости
Губерниев не испытывает жалости по отношению к Кокорину и Мамаеву Видео вооруженного нападения на футболистов "Арсенала" появилось в Сети "Рубин" объявил о переходе воспитанника "Локомотива"
Футбол , Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности смерти 23-летнего боксера после боя
Жена Мамаева продает автомобиль супруга4
РФ выдвинула США требование из-за дискриминации105
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению4
Тульский «Арсенал» арендует хавбека «Спартака»
Видео
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение