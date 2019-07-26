Месси назвали лучшим игроком всех времен

Известный в прошлом уругвайский футболист Альваро Рекоба поделился мнением о нападающем сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеле Месси , передает Perform.

Рекоба отметил, что считает Месси лучшим игроком всех времен.

"Многие говорят о Марадоне и Пеле, но Лео был лучшим в течение последних пятнадцати лет. Его упрекают в том, что он так и не ушел из "Барселоны". Но если вы сравните их прошлый состав с нынешним, то увидите, что все изменилось. Месси — это феномен. К тому же он очень скромный парень.

Если говорить об их соперничестве с Роналду, я думаю, сравнение уместно, так как они играют в одну футбольную эпоху. Но если бы у меня был выбор, я бы предпочел посмотреть матч с Месси, а не с Криштиану", — заявил уругваец.

Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить на шесть месяцев.