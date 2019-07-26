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Тарасову закрыли выезд из России 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Футболисту Дмитрию Тарасову ограничили выезд за пределы России из-за долгов по алиментам в несколько миллионов рублей. Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на документы Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), также арестованы его счета в банках.
Адвокат экс-супруги Тарасова Оксаны Сергей Жорин заявил, что футболист несколько раз обжаловал решение суда, обязавшего его перечислить семь миллионов рублей неустойки по алиментам. Со временем сумма выросла до восьми миллионов рублей, подчеркнул юрист.
По его словам, на прошлой неделе Тарасов проиграл очередной суд, пообещал выплатить задолженность в течение двух дней, но этого не сделал.
«Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры», — заключил Жорин.
По данным «СтарХита», несколько месяцев назад футболист купил автомобиль сто¬имостью более десяти миллионов рублей. Машину уже арестовали. Позже стало известно, что футболист остался без работы: московский «Локомотив» не продлил контракт с 32-летним игроком.
Жорин заявлял, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам для старшей дочери на 15 миллионов рублей. СМИ писали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг. Позже Жорин уточнил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.
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Футбол , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин , Локомотив
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