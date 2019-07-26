Тарасову закрыли выезд из России

Футболисту Дмитрию Тарасову ограничили выезд за пределы России из-за долгов по алиментам в несколько миллионов рублей. Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на документы Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), также арестованы его счета в банках.

Адвокат экс-супруги Тарасова Оксаны Сергей Жорин заявил, что футболист несколько раз обжаловал решение суда, обязавшего его перечислить семь миллионов рублей неустойки по алиментам. Со временем сумма выросла до восьми миллионов рублей, подчеркнул юрист.

По его словам, на прошлой неделе Тарасов проиграл очередной суд, пообещал выплатить задолженность в течение двух дней, но этого не сделал.

«Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры», — заключил Жорин.

По данным «СтарХита», несколько месяцев назад футболист купил автомобиль сто¬имостью более десяти миллионов рублей. Машину уже арестовали. Позже стало известно, что футболист остался без работы: московский «Локомотив» не продлил контракт с 32-летним игроком.