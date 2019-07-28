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«Ливерпуль» подписал контракт с 16-летним игроком «Фулхэма» 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Ливерпуль" приобрел нападающего лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Подробности трансфера футболиста не разглашаются.
В мае 2019 года Эллиотт в возрасте 16 лет и 30 дней дебютировал в составе "Фулхэма" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и стал самым молодым игроком команды в первенстве страны.
В прошлом сезоне он принял участие в двух матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста была заинтересована "Барселона".
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