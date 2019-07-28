"Ливерпуль" приобрел нападающего лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Подробности трансфера футболиста не разглашаются.
В мае 2019 года Эллиотт в возрасте 16 лет и 30 дней дебютировал в составе "Фулхэма" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и стал самым молодым игроком команды в первенстве страны.
В прошлом сезоне он принял участие в двух матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста была заинтересована "Барселона".