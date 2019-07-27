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Футболист Тарасов признался, почему не платил алименты 

News.ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на арест счетов судебными приставами из-за неуплаты более восьми миллионов рублей алиментов бывшей жене. По словам спортсмена, эта информация стала для него шоком.
"Я был на реабилитации и физически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присудил суд", — заявил Тарасов в видеообращении, размещённом на его странице в Instagram.
Футболист также назвал чушью информацию о том, что он намеренно скрывается от судебных приставов, чтобы не платить крупную сумму бывшей супруге.
"Такое враньё, смешно просто. От и до — враньё", — констатировал спортсмен.
При этом он обещал обязательно увидеться с адвокатом Сергеем Жориным, представляющим интересы его бывшей супруги, чтобы выяснить причину начавшейся кампании в прессе.
15 июля Тарасов проиграл в очередной раз суд и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры, писал News.ru.
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Футбол , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин
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