Футболист Тарасов признался, почему не платил алименты

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на арест счетов судебными приставами из-за неуплаты более восьми миллионов рублей алиментов бывшей жене. По словам спортсмена, эта информация стала для него шоком.

"Я был на реабилитации и физически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присудил суд", — заявил Тарасов в видеообращении, размещённом на его странице в Instagram.

Футболист также назвал чушью информацию о том, что он намеренно скрывается от судебных приставов, чтобы не платить крупную сумму бывшей супруге.

"Такое враньё, смешно просто. От и до — враньё", — констатировал спортсмен.

При этом он обещал обязательно увидеться с адвокатом Сергеем Жориным , представляющим интересы его бывшей супруги, чтобы выяснить причину начавшейся кампании в прессе.

15 июля Тарасов проиграл в очередной раз суд и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры, писал News.ru.