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«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.
Покер в матче оформил Диего Коста. Также в составе победителей отличились Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Витоло.
За "Реал" забили Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема, который реализовал пенальти, и Хавьер Эрнандес.
С 65-й минуты команды играли в уменьшенных составах. За стычку с поля были удалены Коста и Даниэль Карвахаль.
Ранее главный тренер "Атлетико" прокомментировал травму дорогостоящего новичка команды.
Международный кубок чемпионов"Реал" — "Атлетико" — 3:7 (0:5) Голы: 0:1 — Коста, 1; 0:2 — Фелиш, 8; 0:3 — Корреа, 19; 0:4 — Коста, 28; 0:5 — Коста (пенальти), 45; 0:6 — Коста, 51; 1:6 — Начо, 60; 1:7 — Витоло, 70; 2:7 — Бензема (пенальти), 85; 3:7 — Эрнандес, 89.
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Футбол , Анхель Корреа , Даниэль Карвахаль , Хосе Игнасио , Карим Бензема , Реал
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