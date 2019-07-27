Гризманн: «Лежу в кровати и представляю, как буду играть с Месси»

«Когда я лежу в кровати, начинаю представлять, как буду играть с Лео Месси, как мы будем забивать голы», — цитирует Гризманна Marca.

На данный момент сине-гранатовые находятся в азиатском турне, в которое Месси не поехал. Аргентинец лишь накануне вернулся в Барселону из отпуска. Ожидается, что Лионель присоединится к тренировкам в спортивном комплексе клуба 31 июля.

Гризманн выступал за мадридский «Атлетико» с 2014 года. На его счету 257 матчей, 133 гола и 50 результативных передач. Летом 2019 года Антуан перешел в «Барселону» за 120 млн евро.