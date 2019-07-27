Алана Мамаева, жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о ситуации с продажей автомобиля Mercedes AMG G63, который принадлежал её мужу.
«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь», — написала Алана в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным сейчас отбывает наказание в колонии в Белгородской области за участие в двух драках в Москве. Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — 7 декабря.
Напомним, ранее Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева показала в каких условиях Кокорин и Мамаев отбывают сроки в колонии.