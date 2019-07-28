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VAR впервые использован в чемпионате России 

Спорт РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: Спорт РИА Новости
Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые использована в Российской премьер-лиге (РПЛ) во время матча третьего тура между московскими ЦСКА и "Локомотивом".
Встреча проходит в воскресенье на домашней арене армейцев.
Российский футбольный союз (РФС) 19 июля объявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы VAR в матчах чемпионата России. Впервые судьи могли прибегнуть к VAR 21 июля во время встречи между столичным "Динамо" и казанским "Рубином", но главный арбитр Виталий Мешков обошелся без помощи системы.
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Футбол , Виталий Мешков , РФС , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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