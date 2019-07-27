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Гризманн: мечтал сыграть с Месси 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, что мечтает сыграть вместе с капитаном и нападающим клуба Лионелем Месси, передает Diario Sport.
Француз отметил, что ему было лестно узнать, что Лео был расстроен тем, что прошлым летом Гризманн так и не перешел в "Барсу".
"Хочу наконец-то сыграть вместе с Месси. Хочу познакомиться с ним, наблюдать за ним на тренировках, играть рядом с ним, делать ассисты. Это будет действительно приятно. Я часто представлял, лежа в кровати или на тренировке разные игровые ситуации с ним", — рассказал Гризманн.
Ранее сообщалось, что французский "Пари Сен-Жермен" готов пойти на уступки ради трансфера Неймара в "Барселону".
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