Гризманн: мечтал сыграть с Месси

Француз отметил, что ему было лестно узнать, что Лео был расстроен тем, что прошлым летом Гризманн так и не перешел в "Барсу".

"Хочу наконец-то сыграть вместе с Месси. Хочу познакомиться с ним, наблюдать за ним на тренировках, играть рядом с ним, делать ассисты. Это будет действительно приятно. Я часто представлял, лежа в кровати или на тренировке разные игровые ситуации с ним", — рассказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что французский "Пари Сен-Жермен" готов пойти на уступки ради трансфера Неймара в "Барселону".