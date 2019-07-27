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«Порту» Зе Луиша уступил «Монако» Головина в контрольном матче 

Спорт РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: AFP 2019 / VALERY HACHE
Футболисты португальского "Порту" потерпели поражение от "Монако" в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Порту, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол на 22-й минуте забил Желсон Мартиньш. На 62-й минуте игрок лиссабонской команды Алекс Теллес не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был заменен на 74-й минуте.
"Порту" является соперником "Краснодара" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Матчи команд пройдут 7 августа в Краснодаре и 13 августа в Порту.
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Футбол , Луиш Зе , Александр Головин , Алекс Теллес
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