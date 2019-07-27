«Порту» Зе Луиша уступил «Монако» Головина в контрольном матче

Футболисты португальского "Порту" потерпели поражение от "Монако" в товарищеском матче.

Встреча, состоявшаяся в Порту, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол на 22-й минуте забил Желсон Мартиньш. На 62-й минуте игрок лиссабонской команды Алекс Теллес не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был заменен на 74-й минуте.

"Порту" является соперником "Краснодара" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Матчи команд пройдут 7 августа в Краснодаре и 13 августа в Порту.