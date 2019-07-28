Шалимов отказался обсуждать игру «Спартака»

Бывший наставник "Краснодара" и подмосковных "Химок" Игорь Шалимов выразил желание не комментировать поражение "Спартака" от "Тамбова" (0:2) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги, передает Sport24.

"Я не буду сейчас ничего комментировать. Не хочется "Спартак" сейчас обсуждать. Игру я смотрел, но говорить не хочется. Выкрики в адрес Кононова? Я не слышал. Можно я ничего не буду комментировать?" — сказал российский специалист.

Стоит отметить, что незадолго до встречи Шалимов раскритиковал коллегу по цеху, заявив, что рулевой красно-белых вряд ли добьется какого-либо успеха на своем нынешнем посту.