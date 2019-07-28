Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шалимов отказался обсуждать игру «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший наставник "Краснодара" и подмосковных "Химок" Игорь Шалимов выразил желание не комментировать поражение "Спартака" от "Тамбова" (0:2) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги, передает Sport24.
"Я не буду сейчас ничего комментировать. Не хочется "Спартак" сейчас обсуждать. Игру я смотрел, но говорить не хочется. Выкрики в адрес Кононова? Я не слышал. Можно я ничего не буду комментировать?" — сказал российский специалист.
Стоит отметить, что незадолго до встречи Шалимов раскритиковал коллегу по цеху, заявив, что рулевой красно-белых вряд ли добьется какого-либо успеха на своем нынешнем посту.
Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, болеющий за московский "Спартак", высказал свое мнение относительно матча красно-белых с "Тамбовом", а также прокомментировал поведение наставника команды Олега Кононова.
Газета.Ru: последние новости
"Монако" Головина обыграл "Порту" Зе луиша "Арсенал" настаивает на покупке защитника "Селтика" Гризманн: мечтал сыграть с Месси
Футбол , Михаил Ефремов , Олег Кононов , Игорь Шалимов , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов оценил шансы Холлоуэя в бою с Эдгаром
Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа2
«Монако» обыграл «Порту»
«Арсенал» выиграл борьбу за шотландского защитника
Гризманн: мечтал сыграть с Месси
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение