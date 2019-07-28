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«Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".
По информации издания, футболист будет выступать за "Уфу" до конца сезона на правах аренды. Отмечается, что сине-бело-голубые предлагали за игрока €1 млн Круговой является воспитанником "Зенита". С 2018 года он выступает за "Уфу". В прошлом сезоне 21-летний защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Круговой номинирован на звание лучшего молодого футболиста России.
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Футбол , Зенит , Чемпионат.com
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