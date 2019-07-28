«Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы»

Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".

По информации издания, футболист будет выступать за "Уфу" до конца сезона на правах аренды. Отмечается, что сине-бело-голубые предлагали за игрока €1 млн Круговой является воспитанником "Зенита". С 2018 года он выступает за "Уфу". В прошлом сезоне 21-летний защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Круговой номинирован на звание лучшего молодого футболиста России.