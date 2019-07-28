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Дзюба обошёл Семака по голам в РПЛ 

Чемпионат.com + ещё 29 28 июля 2019
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» забил свой 103-й мяч в турнире за карьеру. 30-летний игрок отметился на 55-й минуте, реализовав пенальти.
Дзюба обошёл по забитым мячам в РПЛ бывшего хавбека «Зенита» Сергея Семака (102), который сейчас возглавляет основную команду сине-бело-голубых.
Лучшие бомбардиры в истории Премьер-Лиги
1. Олег Веретенников — 143 гола 2. Александр Кержаков — 139 3. Дмитрий Кириченко — 129 4. Дмитрий Лоськов — 120 5. Роман Павлюченко — 104 6. Артём Дзюба — 103 7. Сергей Семак — 102 8. Андрей Тихонов, Игорь Семшов — 98. 10. Егор Титов, Валерий Есипов — 88.
В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 3 августа, начало — в 21:30 мск.
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