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Роналду разозлил корейцев 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Кадр: Kbs2 live / YouTube
Организаторы товарищеского матча между туринским «Ювентусом» и сборной из игроков чемпионата Южной Кореи захотели подать в суд на итальянский клуб из-за поведения нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, в условиях проведения матча было прописано появление футболиста на поле, однако тот остался в запасе. Отмечается, что в конце второго тайма корейские болельщики стали покидать трибуны. Часть фанатов освистала Роналду.
Руководству корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за отсутствия португальца. После встречи пресс-служба «Ювентуса» заявила, что Роналду не мог участвовать во встрече из-за проблем с мышцами.
Матч между «Ювентусом» и командой южнокорейского чемпионата завершился вничью — 3:3.
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Футбол , Криштиану Роналду
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