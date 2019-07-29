Роналду разозлил корейцев

Организаторы товарищеского матча между туринским «Ювентусом» и сборной из игроков чемпионата Южной Кореи захотели подать в суд на итальянский клуб из-за поведения нападающего Криштиану Роналду . Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, в условиях проведения матча было прописано появление футболиста на поле, однако тот остался в запасе. Отмечается, что в конце второго тайма корейские болельщики стали покидать трибуны. Часть фанатов освистала Роналду.

Руководству корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за отсутствия португальца. После встречи пресс-служба «Ювентуса» заявила, что Роналду не мог участвовать во встрече из-за проблем с мышцами.

Матч между «Ювентусом» и командой южнокорейского чемпионата завершился вничью — 3:3.