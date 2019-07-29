Бразилец из чемпионата Португалии пополнил ряды «Балтики» 

Бразильский футболист Альраде де Андреде Родригес, более известный как Аллеф, перешел в калининградскую "Балтику", сообщает Sportbox.
Предыдущим клубом спортсмена была португальская "Витория Сетубал". Российский клуб не платил денег за трансфер форварда, однако отдаст 20% "садинцам" в случае перепродажи игрока. Трудовое соглашение рассчитано на три года.
Стоит отметить, что в текущем составе "Балтики" Аллеф станет лишь вторым легионером. Первым является его соотечественник Наилсон, также купленный в нынешнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Сергей Оборин, занимающий пост главного тренера воронежского "Факела", прокомментировал поражение своих подопечных от футбольного клуба "Балтика" (1:2) в рамках четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги.