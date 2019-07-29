Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразилец из чемпионата Португалии пополнил ряды «Балтики» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бразильский футболист Альраде де Андреде Родригес, более известный как Аллеф, перешел в калининградскую "Балтику", сообщает Sportbox.
Предыдущим клубом спортсмена была португальская "Витория Сетубал". Российский клуб не платил денег за трансфер форварда, однако отдаст 20% "садинцам" в случае перепродажи игрока. Трудовое соглашение рассчитано на три года.
Стоит отметить, что в текущем составе "Балтики" Аллеф станет лишь вторым легионером. Первым является его соотечественник Наилсон, также купленный в нынешнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Сергей Оборин, занимающий пост главного тренера воронежского "Факела", прокомментировал поражение своих подопечных от футбольного клуба "Балтика" (1:2) в рамках четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги.
Газета.Ru: последние новости
"Монако" твердо намерен приобрести форварда "Реала" Звезда "Атлетико" заинтересовала итальянский топ-клуб "Спартак" поздравил своего защитника с днем рождения
Футбол , Сергей Оборин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА интересуется футболистом ПСВ Хендриксом
Звезда «Атлетико» заинтересовала итальянский топ-клуб
«Монако» твердо намерен приобрести форварда «Реала»
Удар молнии поразил бегунью1
«Спартак» поздравил своего защитника с днем рождения
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение