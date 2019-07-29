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Украинский форвард обменял свою футболку на колбасу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
27 июля украинский нападающий Роман Зозуля вышел в основном составе «Альбасете» в товарищеском матче против «Алавеса», в котором его команда уступила со счетом 1:2. На этот матч один из болельщиков «Альбасете» пришёл с плакатом, на котором было написано: «Зозуля, меняю твою футболку на колбасу».
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Зозуля обратил внимание на просьбу фаната, и тот получил футболку от украинца. После встречи форвард был замечен с колбасой в руках.
Зозуля выступает за «Альбасете» с 2017 года. В прошлом сезоне форвард провёл в Сегунде 37 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Украинский игрок ранее выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». 1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано», но в тот же день клуб отказался от перехода, прислушавшись к своим фанатам, которые устроили массовый протест из-за политической позиции Зозули, обвинённого в нацистских взглядах.
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Футбол , Динамо
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