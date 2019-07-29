Украинский форвард обменял свою футболку на колбасу

27 июля украинский нападающий Роман Зозуля вышел в основном составе «Альбасете» в товарищеском матче против «Алавеса», в котором его команда уступила со счетом 1:2. На этот матч один из болельщиков «Альбасете» пришёл с плакатом, на котором было написано: «Зозуля, меняю твою футболку на колбасу».

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Зозуля обратил внимание на просьбу фаната, и тот получил футболку от украинца. После встречи форвард был замечен с колбасой в руках.