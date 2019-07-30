Кокорин оценил пельмени из колонии

Кокорин оценил пельмени из столовой. «Тут прекрасные пельмени можно приобрести. Пирожки как-то покупали. В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень. Раньше еще здесь продавали кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то не продают, хотелось бы, чтобы вернули», — заявил футболист.

29 июля Кокорин рассказал об условиях содержания в колонии. По его словам, ему позволяют мыться каждый день и проходить необходимые медицинские процедуры.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.