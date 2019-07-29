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«Спартак» согласился продать Фернандо 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" согласился продать полузащитника Фернандо в пекинский "Бейцзин Гоань", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, китайский клуб предложил €15 млн за трансфер футболиста. Бразилец также согласен на переход, так как его зарплата увеличится с €2,8 млн до €4,5.
Отмечается, что хавбек перейдет в новый клуб до 31 июля.
Бразилец перешел в "Спартак" в 2016 году из "Сампдории". В составе столичного клуба он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее Фернандо поделился мнением о трех годах, проведенных в "Спартаке".
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Футбол , Спартак
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