«Спартак» согласился продать Фернандо

Московский "Спартак" согласился продать полузащитника Фернандо в пекинский "Бейцзин Гоань", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, китайский клуб предложил €15 млн за трансфер футболиста. Бразилец также согласен на переход, так как его зарплата увеличится с €2,8 млн до €4,5.

Отмечается, что хавбек перейдет в новый клуб до 31 июля.

Бразилец перешел в "Спартак" в 2016 году из "Сампдории". В составе столичного клуба он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее Фернандо поделился мнением о трех годах, проведенных в "Спартаке".