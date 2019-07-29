Василий Уткин: сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграме высказался о появлении в составе «Зенита» темнокожих игроков.

«Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки. «Зениту» удалось преодолеть животный расизм небольшой, но влиятельной группы своих фанатов. Это необходимо было преодолеть.