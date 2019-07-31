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СМИ: футболист «Барселоны» Малком отклонил предложение «Эвертона» и перейдет в «Зенит» 

ТАСС + ещё 55 1 час назад
Фото: EPA
Бразильский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отклонил предложение со стороны английского "Эвертона". Об этом сообщил портал Sport.es.
По информации издания, руководство английского клуба сделало предложение о приобретении 22-летнего игрока, однако сам футболист отказался от перехода, поскольку согласовал условия личного контракта с петербургским "Зенитом". Отмечается, что в финансовом плане "Зенит" выглядит предпочтительнее английской команды.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов приобрести Малкома за €40 млн При этом отмечалось, что руководство "Барселоны" не планирует продавать игрока дешевле чем за €41 млн Контракт Малкома с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.
Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча в разных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.
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Футбол , Зенит
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