СМИ: футболист «Барселоны» Малком отклонил предложение «Эвертона» и перейдет в «Зенит»

Бразильский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отклонил предложение со стороны английского "Эвертона". Об этом сообщил портал Sport.es.

По информации издания, руководство английского клуба сделало предложение о приобретении 22-летнего игрока, однако сам футболист отказался от перехода, поскольку согласовал условия личного контракта с петербургским "Зенитом" . Отмечается, что в финансовом плане "Зенит" выглядит предпочтительнее английской команды.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов приобрести Малкома за €40 млн При этом отмечалось, что руководство "Барселоны" не планирует продавать игрока дешевле чем за €41 млн Контракт Малкома с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча в разных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.