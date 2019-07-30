«Она крутая»: Украинский футболист о романе с Канделаки

Ведущий Евгений Савин поинтересовался у футболиста, играющего последние годы за белорусский клуб «Динамо», действительно ли у того «был секс с Тиной Канделаки». Милевский сначала смутился и отвернулся, однако потом признался, что «по молодости было много с кем».

«Конкретно с Тиной Канделаки… Это было давно, по молодости…», — подчеркнул спортсмен.

По его словам, они познакомились с Тиной Канделаки в Киеве, где она принимала участие в передаче «Самый умный».

«Как мне рассказывали эту историю, она с подружками сидела в каком-то ресторане, и мы с пацанами что-то отмечали. Тина, как обычно, с харизмой, юмором, со своим уверенным мнением такая спрашивает: «Кто тут у вас такой модный? Дайте мне его номер, я сейчас его поставлю на место!»», — рассказал футболист, отметив, что тогда не смотрел передачу, в которой снималась Канделаки, и не был с ней знаком.

По словам Милевского, Тина Канделаки ему позвонила, однако «разговор не пошел и он положил трубку». Однако этим общение футболиста и телеведущей не ограничилось.