Бывший хоккеист Гашек готов баллотироваться в президенты Чехии

«Я люблю заниматься ответственными делами. Понимаю, что должность президента очень ответственна. В данный момент у меня есть работа, которую я действительно люблю, и хочу отдаваться ей на полную. Но что будет через два-три года? Тогда я и решу. Всё возможно», — цитирует Гашека iDnes.cz.

В настоящее время президентом Чехии является 74-летний Милош Земан . Срок его каденции истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ.