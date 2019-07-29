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Бывший хоккеист Гашек готов баллотироваться в президенты Чехии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также московского «Спартака» Доминик Гашек не исключает начала большой политической карьеры.
«Я люблю заниматься ответственными делами. Понимаю, что должность президента очень ответственна. В данный момент у меня есть работа, которую я действительно люблю, и хочу отдаваться ей на полную. Но что будет через два-три года? Тогда я и решу. Всё возможно», — цитирует Гашека iDnes.cz.
В настоящее время президентом Чехии является 74-летний Милош Земан. Срок его каденции истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ.
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Футбол , Милош Земан , Доминик Гашек , Спартак
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