Жена Мамаева объяснила причины продажи машины футболиста

Продать автомобиль Mercedes AMG G63 разрешил сам отбывающий срок за драку полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев , так как его отец забрал все деньги. Об этом, по данным « СтарХит », заявила жена футболиста Алана Мамаева

Ранее Алана Мамаева в «сторис» в Instagram опубликовала фотографию с подписью о продаже Mercedes AMG G63, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей. Объявление вызвало большое количество вопросов от фанатов футболиста.

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин», — цитирует слова Аланы Мамаевой «СтарХит».

По данным издания, потенциальных покупателей машины запугивают ненадежностью возможной покупки, а также вероятным наличием не оплаченных налогов и штрафов по автомобилю.