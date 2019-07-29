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Жена Мамаева объяснила причины продажи машины футболиста 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продать автомобиль Mercedes AMG G63 разрешил сам отбывающий срок за драку полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, так как его отец забрал все деньги. Об этом, по данным «СтарХит», заявила жена футболиста Алана Мамаева.
Ранее Алана Мамаева в «сторис» в Instagram опубликовала фотографию с подписью о продаже Mercedes AMG G63, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей. Объявление вызвало большое количество вопросов от фанатов футболиста.
«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин», — цитирует слова Аланы Мамаевой «СтарХит».
По данным издания, потенциальных покупателей машины запугивают ненадежностью возможной покупки, а также вероятным наличием не оплаченных налогов и штрафов по автомобилю.
Ранее Павел Мамаев был осужден на 1 год и 5 месяцев. Он, а также другие фигуранты, признан виновным по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. По данным ТАСС, 4 июля стало известно, что Павел Мамаев был этапирован из Бутырского СИЗО в колонию.
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Алана Мамаева , Денис Пак , Виталий Соловчук , Минпромторг , ФСИН , StarHit
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