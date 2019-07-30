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Диего Марадона впервые встал на ноги после операции на колене 

Спорт РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона впервые встал на ноги после проведенной неделю назад операции на правом колене.
"Сегодня я снова ходил, как когда мне было 15 лет. Большое спасибо моему хирургу и всем, кто заботится обо мне в больнице, и Богу", — написал Марадона на своей странице в Instagram.
По информации СМИ, 58-летнему аргентинцу в ближайшее время предстоит операция на плече.
Последним местом работы Марадоны был клуб второго дивизиона чемпионата Мексики "Дорадос де Синалоа", который он покинул по окончании сезона.
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Футбол , Диего Марадона , Синалоа
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