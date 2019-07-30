Стали известны сроки возвращения в строй Глушакова

"В ближайшие два-три дня Глушаков должен приступить к работе в общей группе. Посмотрим на его состояние", — сказал Рахимов.

Напомним, что этим летом 32-летний Глушаков перебрался в "Ахмат" из "Спартака" . Полузащитник присоединился к грозненскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "1+1".

Впрочем, дебют экс-игрока сборной России за новую команду пока не состоялся. Он пропустил три матча из-за мышечных проблем.