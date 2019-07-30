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Самедов объявил о завершении карьеры 

Чемпионат.com + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива», «Спартака» и других команд Александр Самедов в социальной сети объявил, что завершает карьеру. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Самедов с большой долей вероятности примет решение завершить карьеру, несмотря на то что у него есть предложение от «Уфы».
«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце!», — написал 34-летний Самедов в «инстаграме».
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Футбол , Александр Самедов , Спартак , Локомотив
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