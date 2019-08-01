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Переход Шюррле в «Спартак» вызвал удивление в Германии 

News.ru + ещё 62 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Переход футболиста дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» вызвал удивление в Германии.
Переход в «Спартак» немного удивляет, — пишет издание Sport.de.
Удивление вызвало тот факт, что москвичи в прошлом сезоне заняли пятое место в чемпионате России, в Лиге Европы стартуют с квалификации, а начало сезона у красно-белых оказалось невнятным. «Спартак» после трёх туров текущего сезона идёт на 10-м место в турнирной таблице.
Чемпион мира в составе сборной Германии будет выступать за московский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, писал News.ru.
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Футбол , Спартак
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