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Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «МЮ» 

Спорт-Экспресс + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По его информации, представитель 25-летнего аргентинского футболиста планирует обсудить с "красными дьяволами" условия личного контракта его клиента.
Отмечается, что в случае перехода Дибалы в "МЮ", в обратном направлении отправится форвард Ромелу Лукаку. Если обмен состоится, что "Ювентус" будет рассчитывать на доплату, так как оценивает форварда в 100 миллионов евро, когда стоимость бельгийского форварда — около 82-82 миллионов.
В текущем сезоне нападающий провел 42 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.
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Футбол , Премьер-лига , Фабрицио Романо , Манчестер Юнайтед
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