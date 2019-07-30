Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «МЮ»

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" , утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По его информации, представитель 25-летнего аргентинского футболиста планирует обсудить с "красными дьяволами" условия личного контракта его клиента.

Отмечается, что в случае перехода Дибалы в "МЮ", в обратном направлении отправится форвард Ромелу Лукаку. Если обмен состоится, что "Ювентус" будет рассчитывать на доплату, так как оценивает форварда в 100 миллионов евро, когда стоимость бельгийского форварда — около 82-82 миллионов.

В текущем сезоне нападающий провел 42 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.