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«ПСЖ» готов пойти на уступки Неймару ради сохранения игрока 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство "Пари Сен-Жермен" намерено вновь вернуться к переговорам с нападающим Неймаром по поводу его желания покинуть команду, сообщает Sport.es.
По информации издания, спортивный директор команды Леонардо проведет встречу с бразильским футболистом в Китае. Отмечается, что функционер предложит нападающему остаться еще на один сезон.
В "ПСЖ" обещают, что клуб снизит финансовые требования по трансферу игрока.
В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.
Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Суперкубок Франции из-за травмы.
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