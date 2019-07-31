«ПСЖ» готов пойти на уступки Неймару ради сохранения игрока

Руководство "Пари Сен-Жермен" намерено вновь вернуться к переговорам с нападающим Неймаром по поводу его желания покинуть команду, сообщает Sport.es.

По информации издания, спортивный директор команды Леонардо проведет встречу с бразильским футболистом в Китае. Отмечается, что функционер предложит нападающему остаться еще на один сезон.

В "ПСЖ" обещают, что клуб снизит финансовые требования по трансферу игрока.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Суперкубок Франции из-за травмы.