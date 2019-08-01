Полузащитник Самба Соу перешел из московского "Динамо" в "Ноттингем Форест", сообщается на официальном сайте бело-голубых.
"Мы благодарим Соу за годы, проведенные в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба!" — говорится в сообщении бело-голубых.
Хавбек выступает за "Динамо" с 2017 года. В прошлом сезоне футболист выступил в 17 встречах чемпионата России, в которых отметился результативной передачуй.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заявил, что матч четвертого тура чемпионата России между столичными "Спартаком" и "Динамо" не будет перенесен.