«Динамо» объявило об уходе футболиста в английский клуб

Полузащитник Самба Соу перешел из московского "Динамо" в "Ноттингем Форест", сообщается на официальном сайте бело-голубых.

"Мы благодарим Соу за годы, проведенные в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба!" — говорится в сообщении бело-голубых.

Хавбек выступает за "Динамо" с 2017 года. В прошлом сезоне футболист выступил в 17 встречах чемпионата России, в которых отметился результативной передачуй.